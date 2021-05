'Ndrangheta: blitz Dia, perquisizioni nel nord Sardegna

Controlli e perquisizioni sono in corso dall'alba nel nord Sardegna ad opera dei carabinieri della Compagnia di Alghero nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Platinum-Dia" contro la 'ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino.

Sono dieci le persone arrestate. In particolare in Sardegna sono state eseguite dieci misure cautelari in carcere e sono ancora in corso diverse perquisizioni. A Oristano è stato arrestato un uomo originario di Furtei. Una misura è stata notificata in carcere ad Alghero a un detenuto, gli altri arresti sono stati portati a termine a Porto Torres, Cagliari e San Sperate. I sardi sarebbero coinvolti nell'inchiesta condotta dalla Procura di Torino in merito al traffico e allo spaccio di droga.