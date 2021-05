Turismo culturale, primo webinar del progetto Archeologika

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine della Sardegna e il suo immenso patrimonio archeologico, posizionare l'Isola sul mercato turistico-culturale, non solo d'estate, ma per 12 mesi l'anno coinvolgendo il sistema delle Sovrintendenze e le imprese turistiche presenti sul territorio. È l'obiettivo del progetto Archeologika, promosso dalla Regione Sardegna e che vede tra i partner la Camera di commercio di Cagliari-Oristano. Dopo la presentazione di Archeologika, avvenuta a dicembre dello scorso anno, il progetto entra nel vivo con un webinar organizzato dall'Ente camerale giovedì 6 maggio alle 15:30.

Relatrice dell'incontro sarà Paola Tournour-Viron, docente e giornalista dell'agenzia di stampa e magazine Ttg Italia, che affronterà diverse sfaccettature del turismo culturale: dalla lettura e analisi ragionata dei dati statistici, alle istruzioni per valorizzare i nuovi plus del turismo culturale, fino al marketing avanzato con riferimento a cataloghi, gadget, materiali da vetrina e di promozione.

Il webinar è infatti rivolto in particolare alle imprese del comparto ricettivo, della ristorazione, ma anche a quelle che si occupano della gestione di beni culturali e che gestiscono servizi al turismo. La partecipazione è gratuita ed riservata a un massimo di 90 partecipanti. Per iscriversi bisogna utilizzare la pagina internet https://archeologika.innovatics.it/webinar.

