Musei: Muscolino alla guida della Direzione regionale

La Direzione regionale Musei della Sardegna passa a Francesco Muscolino. Classe 1976, originario di Taormina, subentra a Bruno Billeci che ha concluso il suo mandato come direttore dell'Ufficio del Ministero della Cultura impegnato nella gestione e valorizzazione dei musei statali dell' Isola.

Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, archeologo del MiC, Muscolino vanta una notevole esperienza nell'ambito della tutela e della gestione del patrimonio. Ha maturato esperienze lavorative in Italia e all'estero, tra missioni archeologiche, docenze universitarie e incarichi in istituzioni museali e pubbliche.

Il nuovo ruolo rappresenta un passo importante per la continuità amministrativa e per assicurare sul territorio regionale le linee programmatiche messe in campo fino ad oggi dalla Direzione.