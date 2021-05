Tentata violenza sessuale a Sassari, arrestato un 32enne

Una donna è sfuggita a una violenza sessuale questa mattina a Sassari, mentre faceva jogging lungo la Buddi Buddi, la strada che conduce al litorale di Platamona.

Il presunto aggressore è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile e della Sezione Volanti della Questura di Sassari: si tratta di un nigeriano di 32 anni, accusato dei reati di violenza sessuale pluriaggravata e continuata e lesioni personali.

La donna, intorno alle 8, stava facendo attività fisica lungo la pista ciclabile della Buddi Buddi, quando un uomo che la seguiva da qualche minuto l'ha raggiunta, l'ha afferrata per le braccia e l'ha scaraventata per terra, saltandole poi addosso per cercare di stuprarla. La donna è riuscita a divincolarsi con calci e ginocchiate, e ha chiesto aiuto a un automobilista. Dopo pochi istanti dopo una Volante della Questura è arrivata sul posto e gli agenti sono riusciti a intercettare lo stupratore che cercava di allontanarsi dalla zona. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra mobile, che hanno individuato un'altra vittima del 32enne: una ragazza che solo dieci minuti prima mentre faceva jogging nello stesso punto, era stata avvicinata dall'uomo che le aveva mostrato le parti intime e l'aveva paleggiata.

Secondo le indagini della Squadra mobile, l'arrestato potrebbe essere lo stesso uomo che due giorni fa ha aggredito e tentato di violentare un'altra donna, per strada, sempre di prima mattina, in via al Carmine, al centro storico di Sassari.

L'arrestato si trova clandestinamente in Italia, ed era già stato condannato qualche tempo fa per reati sessuali commessi nel nord del Paese.