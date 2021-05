Covid: contagi in calo in Sardegna (184) e tre morti

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAG - Sono 54.691 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 184 nuovi contagi (contro i 247 di ieri). In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, 4.047 nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che scende al 4,5%.

Si registrano anche tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono, invece, 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (49) .

Le persone in isolamento domiciliare sono 16.556 e i guariti sono complessivamente 36.328 (+298).

Sul territorio, dei 54.691 casi positivi complessivamente accertati, 14.307 (+48) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.246 (+10) nel Sud Sardegna, 4.837 (+10) a Oristano, 10.647 (+54) a Nuoro, 16.654 (+62) a Sassari.

