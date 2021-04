Sardegna Teatro in pool vince il bando Boarding pass plus

Sardegna Teatro con il progetto R-Evolution vince il Boarding pass plus del ministero della Cultura. Il bando, giunto alla terza edizione, quest'anno punta sulla ripartenza attraverso progetti artistici capaci di generare modelli e relazioni nazionali e internazionali. Il Tric guidato da Massimo Mancini conquista il riconoscimento insieme al Nuovo Teatro Sanità di Napoli, capofila, Primavera dei Teatri di Castrovillari e Scena Nuda di Reggio Calabria. R-Evolution, progetto internazionale per giovani artisti del Sud del mondo, ha ottenuto il massimo punteggio nella sezione teatro.

Nella rete anche la Grecia e il Portogallo con il Greek Art Theatre Karolos Koun di Atene, il Between the Seas Mediterranean Performance Lab di Atene e Monemvasia, il Polyeco Contemporary Art Initiative del Pireo e Artemrede di Santarém. Ma R-Evolution arriva anche oltreoceano, in Argentina, Cile e Uruguay e anche in Libano in collaborazione con Hammana Artist House di Beirut.

Lo scopo è promuovere la cultura e favorire l'affermazione professionale di giovani creativi nei territori periferici e socialmente fragili. Uno strumento chiave è la residenza artistica, che permette l'incontro fra artisti di diverse regioni del mondo. Le creazioni saranno presentate al pubblico e alla critica nel R-Evolution Festival - paesaggio pubblico, paesaggio interiore: un festival diffuso che diventa vetrina internazionale per i giovani talenti. Accanto alla kermesse ci saranno un momento di riflessione con il pubblico, una piattaforma online con testi e contenuti multimediali sulle nuove pratiche e un "diario di lavoro" dall'idea alla performance.