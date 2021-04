Poste: operativo a Nuoro il nuovo Centro di distribuzione

E' operativo il nuovo Centro di distribuzione di Poste Italiane a Nuoro. La sede, situata nella zona industriale di Prato Sardo, in via Pietrino Guiso Pilo, ha una superfice interna di 850 mq e un piazzale esterno di 2.160 mq ed è stata progettata col modello di recapito "Joint Delivery", che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche al pomeriggio e il sabato sull'intera provincia. Il Centro, che servirà 73.500 abitanti in circa 38.000 punti di recapito tra abitazioni private, uffici pubblici e aziende, dispone di attrezzature di ultima generazione che permette di ottimizzare i processi di lavorazione.

"Nel nuovo sito - spiega il responsabile del Centro, Michele Carta - lavorano 43 addetti tra portalettere e operatori interni. Sono state adottate tutte le misure per lavorare in sicurezza con le norme sanitarie. Il bacino territoriale di riferimento è suddiviso in 33 zone di recapito e dal nuovo centro di Distribuzione di Prato Sardo, inoltre, partiranno quotidianamente i collegamenti verso gli ulteriori centri e presidi di Distribuzione della provincia di Nuoro. Il Centro - ha aggiunto ancora il responsabile - ha a disposizione un parco mezzi che comprende 9 scooter e 24 auto, con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 73.500 abitanti in circa 38.000 punti di recapito tra abitazioni private, uffici pubblici e aziende".