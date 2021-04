Emigrata a Londra racconta in foto cibi sardi e centenari

Una fotografa di origine sarda ma in Inghilterra da tanti anni. Specializzata nelle immagini che hanno a che fare con cibo e viaggi. E sul food, Jennifer Cauli, 36 anni, per presentarsi ha scelto la sua Isola. Nel suo sito internet non mancano aranzada e culurgiones. Con immagini realizzate anche grazie a un progetto delle Acli che l'ha riportata in Sardegna per una full immersion nella zona blu, la terra della longevità. Nell'incontro organizzato questo pomeriggio da Acli-Crei Cauli sul fenomeno dei sardi all'estero, ha presentato con orgoglio il suo libro "The Sardinian kitchen".

Non il solito libro di ricette. Perché come ha ricordato lei durante il suo intervento, non ci sono soltanto le fotografie e gli ingredienti. Ma anche le storie dei centenari che forse devono la loro longevità proprio al buon cibo. Sottotitolo dell'opera di Cauli: le ricette segrete dei più vecchi nonni sulla terra. Lei, originaria di Muravera, si è laureata a Firenze e ha girato il mondo. Ora ha il suo quartier generale a Londra: con le sue foto ha già lavorato con Great British Chefs, Uber Eats, Deliveroo, Culture Trip, Bang Bang Foodhall, Ekachai, Three Uncles, Señor Ceviche, Enliven, 4 Corners Images, Side Dish Media, Fourteen Ten PR, Socio Local.

Nel suo ritorno in Sardegna ha visitato la 'capitale' dei nonni e dei centenari, Villagrande Strisaili, in Ogliastra e poi Seulo. Tante chiacchierate. E alla fine un libro non solo fotografico ma con tante storie che raccontano al mondo la sua terra.