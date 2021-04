Vaccini: Comune Cagliari organizza servizio trasporto

È indirizzato all'ambito delle organizzazioni di volontariato, l'avviso dell'Amministrazione comunale di Cagliari per individuare associazioni disponibili al trasporto e all'assistenza, presso i centri vaccinali, di cittadini anziani o in situazioni di fragilità, residenti o domiciliati in città, privi di rete di supporto familiare. Manifestazioni di interesse entro venerdì 30 aprile. L'attività sarà erogata gratuitamente. È riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di accompagnamento e trasporto, nella misura pari a 20 euro per ciascun trasporto su autoveicolo standard e pari a 30 euro per ciascun trasporto su mezzo attrezzato in favore di persone con disabilità motoria.

Il contributo verrà erogato a seguito di presentazione dell'elenco delle persone trasportate e della documentazione a comprova dell'attività, svolta secondo la modulistica che a tal fine verrà resa disponibile dal Servizio Politiche Sociali preliminarmente all'inizio delle attività. Le associazioni di volontariato che intendono manifestare il loro interesse dovranno far pervenire la loro adesione unicamente tramite pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it . L'avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili nella sezione "Documenti e dati / Bandi / Altri bandi e avvisi" del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto).