Vaccini: Gimbe, 7,3% dei sardi ha completato ciclo

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - In Sardegna la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% a cui bisogna aggiungere un ulteriore 10,7% solo con la prima dose. Lo rivela il consueto report settimanale della Fondazione Gimbe.

In particolare, la percentuale degli anziani over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 44,1% a cui aggiungere un ulteriore 29,6% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,4% a cui aggiungere un ulteriore 32,9% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,4% a cui aggiungere un ulteriore 5,3% solo con prima dose. (ANSA).