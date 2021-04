Cinema: eventi streaming per 3 date simbolo, donne al centro

Tre date simbolo, la festa della Liberazione, del lavoro, della Repubblica, altrettanti temi, libertà, lavoro, democrazia affrontati nel corso di tre incontri di approfondimento e una rassegna di cinema. Tutto in streaming. La Società umanitaria di Milano in collaborazione con i Centri di servizi culturali (Csc) della Sardegna dà il via a "Il Cammino della Repubblica", una kermesse legata al 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. A fare da fil-rouge, uno "sguardo dedicato alle donne".

"Affronteremo la ricorrenza del 25 aprile attraverso alcune pellicole dedicate al ruolo e alla partecipazione delle donne nella Resistenza, ci focalizzeremo, in occasione dell'1 maggio, sulle dinamiche e i problemi che hanno investito i lavoratori tutti, donne in primis, durante quest'anno di pandemia e chiuderemo con le celebrazioni della Festa della Repubblica, che quest'anno segna il 75° anniversario del suffragio universale e dunque dell'estensione del diritto di voto alle donne", spiega Paolo Serra, direttore del Csc della Società Umanitaria di Carbonia. I film, tra fiction e documentari, saranno disponibili gratuitamente per una settimana sulla piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it.

Ogni film sarà accompagnato per l'occasione da un contributo di registi, attori o esperti di cinema. In occasione della Festa della Liberazione il 22 aprile alle 18 è in programma un talk in diretta streaming con Gaetano Galeone, consigliere della Società umanitaria, e Vera Paggi, giornalista e scrittrice. La rassegna propone la visione in streaming gratuito dalle 24 del 21 aprile alle 24 del 27 dei film "Staffette" di Paola Sangiovanni, " Il nemico- un breviario partigiano" di Federico Spinetti e "Bandite", regia collettiva. Daranno un loro contributo Paola Sangiovanni e il musicista e scrittore Massimo Zamboni.