Attivisti pro cannabis in piazza in 8 città, "legalizzatela"

A Cagliari davanti al Bastione e a Sassari in piazza Italia. Anche in Sardegna manifestazioni degli attivisti del Cannabis for future (Cff) per la festa del 420, giornata celebrativa della marijuana. Una postazione indicata da una bandiera con la celebre foglia. E poi la distribuzione di banconote fac-simile che rappresentano il volume d'affari perso a causa della mancata legalizzazione della cannabis. Secondo Cff con la liberalizzazione si genererebbe un business da oltre 10 miliardi all'anno con 345.000 nuovi posti di lavoro.

La festa è stata celebrata anche a Bari, Milano, Genova, Reggio Emilia, Bologna, Torino, Padova e Palermo con la distribuzione di materiale informativo "Legalizzare - spiega l'associazione - significherebbe portare alla luce un mercato che oggi si muove in maniera decisamente proficua nell'ombra. Quindi, perché non legalizzare la cannabis, una pianta che ha sempre accompagnato l'uomo nella sua evoluzione (pensiamo alla carta, alle funi, vele, reti da pesca…) senza mai causare un solo morto?". Un rimedio post Covid secondo i sostenitori della marijuana. "Pregiudizi e retaggi storici - si domandano - devono ancora prevalere oppure possiamo aiutarci in maniera concreta ed immediata ad uscire da questa brutta crisi post-pandemica così come stanno facendo molti stati negli Usa (e non solo) che dalla legalizzazione della cannabis ne stanno traendo solo benefici?"