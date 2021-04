Covid: a Tempio, nuovi spazi pre-triage in prefabbricati

Via le tende da campo per il pre triage e l'isolamento all'ospedale "Dettori" di Tempio, sostituite da due container prefabbricati. Uno è stato installato all'ingresso del Pronto Soccorso per gestire gli accessi alla struttura: si tratta di un box di 15 metri quadri, completo di impianto elettrico ad uso medicale, climatizzazione, direttamente collegato alla camera calda dell'ospedale.

L'altro container è dedicato all'isolamento dei pazienti del Pronto Soccorso, in grado di consentire la valutazione in sicurezza dei casi sospetti covid 19. È dotato di 2 postazioni per la gestione dei pazienti a media-alta intensità di cure. I pazienti, in questo modo, potranno seguire un percorso diagnostico dedicato, evitando contatti con coloro che si rivolgono al Pronto Soccorso per altre patologie. Questo secondo prefabbricato è un vero e proprio ambulatorio di circa 80 metri quadri, dotato di riscaldamento autonomo e attacchi per eventuali apparecchiature elettromedicali, è entrato in funzione in questi giorni. Anche in questo caso la struttura è direttamente connessa al pronto soccorso tramite la camera calda così da evitare spostamenti dei pazienti all'esterno.