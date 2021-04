Attentato incendiario contro un circolo in centro a Sassari

Atto intimidatorio nella notte contro il "Circolo Sassarese". Un uomo, travisato con mascherina sul volto e cappuccio sulla testa, come risulta dalle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, ha incendiato un cassonetto dell'immondezza in via Mercato e lo ha poi accostato all'antico portone d'ingresso dello storico circolo nobiliare sassarese. L'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno dei locali. Sull'episodio indaga la Questura di Sassari.