Vaccini: Oristano, domenica al S. Martino richiami del V-day

Domenica 18 aprile all'ospedale San Martino di Oristano si svolgerà il secondo vax-day, dedicato alla somministrazione delle seconde dosi fra i 1200 ultraottantenni oristanesi che domenica 28 marzo avevano ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Queste le modalità di svolgimento dell'evento: i cittadini che erano già stati vaccinati il 28 marzo dovranno ripresentarsi al San Martino nello stesso orario indicato nella precedente convocazione (ad esempio, se il 28 marzo erano convocati per le ore 10, il 18 aprile dovranno ripresentarsi alle 10). In questa seconda occasione non sarà inviata alcuna lettera d'invito né dal Comune di Oristano né dalla Assl, ma ci si dovrà presentare semplicemente nello stesso orario del precedente evento e con le stesse modalità (ingresso da via Rockefeller per le persone non deambulanti, ingresso da viale Cimitero per quelle senza problemi di mobilità).

In questa seconda occasione non bisognerà portare con sé il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica, che sono già stati consegnati in occasione della somministrazione della prima dose. In parallelo all'hub del nuovo Palazzetto dello Sport di Oristano (ingresso pedonale da via Morosini) prosegue la vaccinazione degli ultrasettantenni della provincia. Nella giornata di apertura in 726 si sono presentati al centro vaccinale, mentre ieri sono state somministrate 927 dosi.

Per candidarsi alla vaccinazione, chi non l'avesse già fatto e rientrasse nel target indicato (nati fra il 1942 e il 1951 senza esenzione per patologia) deve registrarsi al portale regionale dei vaccini (vaccinocovid.sardegnasalute.it), inserendo il proprio codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Si riceverà così un sms di convocazione, nel quale sarà indicato il giorno, l'orario e l'indirizzo in cui recarsi per la vaccinazione.