Staff Giunta: prosegue esame, attesa emendamenti maggioranza

Prosegue l'esame degli emendamenti all'articolo uno della legge sugli staff della Giunta, circa novanta presentati tutti dall'opposizione. Oggi l'Aula ne ha discusso e bocciato sei. Il testo ha 11 articoli e di questo passo serviranno settimane prima di arrivare al via libera definitivo al ddl 107. La discussione procede a rilento anche perché ogni occasione è buona per richiamare i fatti del pranzo di Sardara. Critiche molto dure sono arrivate ancora una volta dale monoranze.

L'unico a intervenire in maggioranza, il decano dell'Aula Giorgio Oppi. "L'organizzazione della Regione non funziona - ha chiarito l'esponente dell'Udc - e lo ha dimostrato soprattutto in materia sanitaria dove si sono alternate linee contrastanti, da quelle secondo le quali c'erano troppi medici a quelle che lamentavano carenze. La riforma proposta - a suo avviso - dovrà essere giudicata dai fatti, soprattutto se sarà capace di sbloccare una certa continuità che ha significato inefficienza".

C'è attesa per l'esame degli emendamenti presentati dalla maggioranza, una cinquantina circa, alcuni dei quali rafforzano i poteri del presidente della Regione rispetto a quanto già previsto nel testo uscito dalla commissione. Ad esempio, uno che porta la firma dei sardisti Stefano Schirru e Franco Mula prevede che l'attribuzione delle funzioni di direzione generale debba essere confermata o revocata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sugli staff. In pratica, dopo il via libera tutti gli attuali dg si troveranno ad affrontare un tagliando non previsto. Il centrodestra punta ad arrivare all'approvazione dell'articolo 1 entro oggi, ma non è detto che questo sia possibile.