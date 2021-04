Basket: Dinamo ko con Milano ma si gode un super Spissu

Sconfitta con l'onore delle armi dalla corazzata Milano, la Dinamo dà segni di ripresa che fanno ben sperare in vista dei play off.

Contro la squadra di Ettore Messina i biancoblu ieri sera al PalaSerradimigni hanno lottato fino alla fine, ma non è bastato un Marco Spissu in versione fenomeno (24 punti con 7/10 da oltre l'arco) per compiere l'impresa. Perché sarebbe stata un'impresa battere Milano dopo un mese d'inferno che ha visto la Dinamo prima ferma ai box due settimane a causa del covid (tre giocatori positivi), poi affrontare sete gare in 14 giorni. "Le prestazioni individuali, quella di Spissu su tutti, ci fanno capire che avere il covid condiziona ma siamo contenti di averlo rivisto in grande spolvero", ha commentato a caldo coach Gianmarco Pozzecco, nel dopo gara. "Faccio i complimenti a Milano, ha giocato una partita tosta, mi sembra un po' la fotocopia della gara d'andata dove eravamo abbondantemente in partita, i nostri avversari hanno fatto tre canestri da tre punti in situazioni in cui avevamo difeso veramente bene ed è la cosa di cui sono più contento oggi. Immaginavo che proprio questa partita non potesse cambiare il nostro trend negativo che stiamo vivendo ma vado per la mia strada, sono contento, i ragazzi hanno difeso con orgoglio e difensivamente è la miglior partita che facciamo da un po'".

Ora i sassaresi avranno qualche giorno per rifiatare e domenica alle 12 torneranno sul parquet a Brescia per un'altra sfida di Lega A: "Domenica dovremo ripartire dalla difesa, vogliamo vincere, migliorare e ottenere la migliore posizione nella griglia playoff. Sono focalizzato soprattutto affinché i ragazzi tornino a giocare nel modo giusto e oggi l'abbiamo fatto.

Chiaramente abbiamo ancora cinque partite che serviranno anche per ritrovare quello smalto che abbiamo avuto per tanto tempo", ha concluso Pozzecco.