Covid: boom contagi in Sardegna, 502 e 8 decessi in 24 ore

Impennata di contagi da Covid 19 in Sardegna nelle ultime 24 ore: nell'aggiornamento quotidiano dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 502 nuovi casi, per trovare numeri simili bisogna tornare a fine novemvre-primi di dicembre, in piena seconda ondata pandemica. Si registrano anche 8 decessi (1.293 in tutto), mentre il tasso di positività tocca il 9,3%. Complessivamente i contagi accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza sono 50.245. Quanto ai tamponi ne sono stati eseguiti 1.109.11, con un incremento di 5.350 test rispetto al dato precedente.

Cresce la pressione negli ospedali. Sono 350 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi (+10), 57 (+1) invece quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.273, i guariti complessivamente 31.272 (+180). Sul territorio, dei 50.245 casi positivi accertati, 12.882 (+167) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.641 (+85) nel Sud Sardegna, 4.359 (+36) a Oristano, 9.955 (+116) a Nuoro, 15.408 (+98) a Sassari.