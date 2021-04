Vaccini: via in Gallura a campagna per over 70 e over 60

(ANSA) - OLBIA, 13 APR - Grazie alla collaborazione tra Assl di Olbia, amministrazioni comunali del territorio e medici di base, parte anche in Gallura la campagna vaccinale degli over 70 e degli over 60, che ha preso il via oggi da Luras e Badesi.

Domani, mercoledì 14, sarà la volta di Arzachena, Aggius, Bortigiadas e Aglientu, giovedì San Teodoro, Trinità e Luogosanto, venerdì Loiri Porto San Paolo e Sant'Antonio di Gallura, sabato Calangianus.

Nei giorni scorsi l'Assl olbiese ha completato il ciclo vaccinale degli over 80 grazie all'invio di squadre mobili nei vari Comuni. Saranno gli enti locali a contattare i cittadini per fornire data, orario e sede della somministrazione, ma è sempre attiva la modalità di registrazione nella piattaforma regionale, secondo i criteri di priorità indicati su https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php.

Compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, i pazienti fragili non ricompresi nelle fasce di età del target vaccinale in corso possono rivolgersi al proprio medico di famiglia per organizzare la propria somministrazione del vaccino. Per loro è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica hubvaccinazione.olbia@atssardegna.it.

I cittadini non residenti ma stabilmente domiciliati devono comunicare direttamente con le amministrazioni comunali. (ANSA).