Comuni: Consiglio Nuoro approva bilancio di previsione

Dopo anni di ritardi, ieri a tarda sera il Consiglio Comunale di Nuoro ha approvato nei tempi previsti il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Un documento che apre una nuova fase della programmazione dell'amministrazione guidata da Andrea Soddu, che va dai progetti delle opere pubbliche ai servizi alla persona passando per la mobilità, le istituzioni culturali, le politiche ambientali e tutti gli obiettivi legati all'agenda 20/30.

"Questa è una giornata storica - ha commentato il sindaco - perché per la prima volta in 16 anni e in un anno particolarmente difficile caratterizzato dal Covid, abbiamo approvato il bilancio nei tempi, rispettando un impegno preso col consiglio comunale al momento del nostro insediamento. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro fatto nel quinquennio precedente, con l'approvazione del bilancio di previsione contiamo di realizzare alcuni progetti che questa amministrazione ha messo in cantiere. Intendiamo inoltre dare risposte ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno maggiormente bisogno d'aiuto, come ad esempio lo sblocco dei fondi del programma 'Ritornare a casa'. Abbiamo scelto di non aumentare le tasse, anzi - ha concluso Soddu - cercheremo di ridurle ulteriormente grazie al contributo della comunità che con i suoi comportamenti virtuosi ci ha aiutato negli ultimi anni a ridurre la Tari".