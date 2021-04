Centinaia di ettari di colture bruciate dal gelo in Sardegna

È pesante il quadro che emerge dalle prime rilevazioni effettuate dalle aziende agricole dopo le gelate di questi ultimi giorni che hanno interessato tutto il territorio regionale con percentuali compromesse altissime, nei casi più gravi si arriva fino al 70-80 per cento. Da Alghero fino al sassarese, Gallura, Goceano, Baronia, Marghine, Oristanese, Medio Campidano, Sulcis, Parteolla: le gelate hanno bruciato migliaia di ettari di colture. Le temperature alte delle scorse settimane hanno favorito il risveglio della vegetazione che si è presentata vulnerabile a questo abbassamento delle temperature. A subire i maggiori danni sono i vigneti ma anche ortaggi e frutteti.

"È fondamentale una quantificazione immediata dei danni e contemporaneamente attivare le richieste da parte dei Comuni, con i quali stiamo già interloquendo, dello stato di calamità - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - Un quadro preciso e attendibile sui danni lo avremo nei prossimi giorni anche perché su alcune colture gli effetti non sono immediati, ma è comunque già evidente che le perdite sono ingenti e in alcuni casi avranno anche delle conseguenze per le prossime annate".

Sotto accusa i mutamenti del clima con la richiesta reiterata di aprire un forum permanente dove si dovranno studiare e sperimentare metodi di mitigazione e una agricoltura più resiliente. Appello alla Regione perchè sia vicina al mondo agricolo con interventi di ristoro immediati e accelerando la chiusura della liquidazione della siccità del 2017 e delle calamità del 2018.