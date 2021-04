Covid: Sardegna vede rosso, "ma estate virus free"

La Sardegna punta ad un'estate covid-free ma per ora vede avvicinarsi pericolosamente la zona zona. L'indice di contagiosità R(t), con l'aumento di focolai localizzati nei 16 Comuni già finiti in zona rossa, è infatti balzato ben oltre la soglia di 1,25. E anche gli ultimi numeri sui contagi non sono buoni: 305 nuovi casi, cinque decessi e cresce la pressione nei reparti di medicina (+8) e sulle terapie intensive (+2) dove la saturazione raggiunge il 23% dei posti disponibili e si avvicina la soglia critica del 30%.

Va avanti la campagna di screening sardi e sicuri, che il prossimo weekend si sposta nel Sassarese, e risale la china quella vaccinale, anche se l'Isola - insieme alla Campania, risulta secondo la Fondazione Gimbe, ultima in Italia per somministrazioni con il 4,7% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (prima dose e richiamo). Dopo il calo a Pasqua, però, la macchina organizzativa di Ats riporta il numero di vaccinazioni giornaliere sopra le 8mila dosi effettuate nei 79 punti vaccinali, di cui 6 hub e presto altri tre nuovi saranno aperti. Sabato 10 aprile inaugurano quello di Quartu e, probabilmente, Ozieri. La prossima settimana invece sarà operativo anche l'hub di Oristano. Ma non tutto sta filando liscio: a Nuoro, dopo gli assembramenti di anziani delle ultime 24 ore, il sindaco Andrea Soddu ha deciso di raddoppiare i punti di somministrazione. E a Cagliari un'88enne si è rivolta al tribunale per ottenere di essere vaccinata dopo avere ripetutamente cercato di contattare il servizio sanitario regionale.

Nel frattempo però la Regione guidata da Christian Solinas guarda all'estate. L'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ha candidato l'Isola per sperimentare i voli Covid-Tested, mentre il governatore ha stretto un patto con il suo omologo della Sicilia, Nello Musumeci, per chiedere a Draghi di "procedere rapidamente" alla vaccinazione dell'intera popolazione delle due grandi Isole a spiccata vocazione turistica.