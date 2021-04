Basket: la Dinamo saluta la Champions con una vittoria

(ANSA) - SASSARI, 08 APR - La Dinamo Banco di Sardegna onora sino alla fine la Champions League di basket e si impone al PalaSerradimigni per 83-72 sui tedeschi del Brose Bamberg. Già fuori dall'Europa così come il suo avversario, Sassari gioca con grande intensità e generosità sino all'ultimo minuto, utilizzando il recupero del quarto turno del girone L della competizione internazionale per trovare la migliore condizione in vista del rush finale del campionato.

In piena corsa per i playoff scudetto, la Dinamo domenica concluderà un tour de force di sei partite in meno di due settimane sul campo di Treviso. La gara in programma alle 12 dovrà confermare i buoni segnali di ripresa dati oggi dai ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco dopo un periodo nero, caratterizzato dagli infortuni e dal alcuni casi di positività al Covid che hanno costretto la Dinamo a fermarsi in uno dei suoi migliori momenti di forma.

In attesa di trovare la migliore amalgama intorno a una squadra riveduta e corretta dopo l'innesto di Happ, Sassari registra il reintegro in squadra e il pieno recupero di pedine fondamentali come Spissu e Bendzius. (ANSA).