Covid: t-shirt bianche in piazza per aprire bar e ristoranti

Mobilitazione a Cagliari per bar e ristoranti chiusi: domani tutti in piazza Garibaldi con le magliette bianche per chiedere la riapertura. L'appuntamento è fissato per le 9. E il sit in - assicurano dal gruppo Facebook gli organizzatori - si terrà nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Il comitato ha un logo con i Quattro Mori. E due messaggi: "Forza Sardegna" e "Tutti in piazza".

"Insieme diciamo basta alle chiusure, basta alla rovina delle aziende, basta alla cancellazione dello sport e della cultura", spiegano i promotori. Non solo bar e ristoranti. Il movimento chiede anche la "liberazione"'di palestre, piscine, sale convegni, teatri, cinema. Con un messaggio finale: "Salviamo le nostre aziende, la cultura, lo sport, la musica e l'intrattenimento".