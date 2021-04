Vaccini: frenata in Sardegna, solo 39 inoculazioni a Pasqua

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Il traguardo fissato dal generale Figliuolo delle 17mila somministrazioni di vaccino anti Covid al giorno in Sardegna segna una frenata per le feste: solo 39 le prime dosi inoculate nel giorno di Pasqua, (36 over80 e 3 nella categoria "altro") e 2.030 a Pasquetta. Già il sabato santo si era assistito ad un vistoso calo con coltre 4mila dosi somministrate a fronte di oltre 8mila raggiunte il venerdì.

Così anche oggi l'Isola si trova agli ultimi posti nella classifica stilata giornalmente nel report sui vaccini: 72,8% delle inoculazioni cioè 263.309 su 361.870 consegnate. In pratica è stato vaccinato il 16,15% della popolazione di cui con la prima dose il 11,79% e il 4,36% con il richiamo.

In attesa che dal 19 aprile possa essere disponibile anche il quarto vaccino approvato, il Johnson&Johnson, che potrebbe dare una spinta in più visto che viene somministrato con un'unica dose, questa settimana dovrebbero essere aperti i nuovi hub di Oristano e Quartu. (ANSA).