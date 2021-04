Tiscali: Open campus, la sfida dell'innovazione digitale

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Da osservatorio a laboratorio di innovazione. È la svolta di Open Campus, realtà nata nel 2013 come spin off di Tiscali. Pensata inizialmente come coworking all'interno del Tiscali Campus, oggi la società accompagna le aziende e le pubbliche amministrazioni di tutta Italia che necessitano di fare un passo avanti in direzione dell'innovazione digitale. "Nascendo come coworking - spiega Alice Soru, ceo di Open Campus - siamo sempre stati un osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro e sui suoi cambiamenti. Negli anni abbiamo visto freelance, startup, piccole e grandi aziende del digitale lavorare nei nostri spazi, abbiamo imparato a conoscere le loro esigenze e visto cambiare le loro abitudini. Oggi la nostra community si sta popolando di lavoratori da remoto, provenienti da più parti d'Italia e d'Europa, che hanno scelto di ritornare o trasferirsi in Sardegna.".

Open Campus lavora già con realtà come Sanofi Genzyme, Spindox, Tiscali, Engineering, Fondazione di Sardegna, Aspal - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Crs4 e Medsea Mediterranean Sea and Coast Foundation. "Aiutandole - sottolinea Open Campus - a trovare nuove strategie di sviluppo digitale e mettendole in contatto con giovani talenti e startup attraverso hackathon, startup competition ed eventi costruiti su misura".

Pronti anche a sfidare il Covid. "L'inizio della pandemia, che ha accelerato il fenomeno della digitalizzazione a tutti i livelli, ci ha trovato pronti - dice Alice Soru - e da subito abbiamo spostato tutti i nostri servizi completamente online.

Già nei primi mesi del 2020 abbiamo realizzato il nostro primo hackathon online e oggi continuiamo a sperimentare nuove iniziative che puntano a migliorare sempre di più l'esperienza digitale". Grande spazio è inoltre riservato alla "Digital Transformation": l'Academy di Open Campus prevede infatti attività di formazione per aziende e professionisti, arricchite da masterclass e workshop, tutti da remoto. (ANSA).