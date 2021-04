Covid: verso proroga test arrivi Sardegna, attesa ordinanza

Passate le feste di Pasqua calano nuovamente gli arrivi in Sardegna e con essi anche i controlli effettuati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Regole, come la registrazione e i tamponi obbligatori per entrare nell'Isola, che scadono alla mezzanotte di oggi e che potrebbero essere prorogate, con una nuova ordinanza del governatore Christian Solinas, sino al 30 aprile, cioè alla scadenza delle misure previste dall'ìultimo decreto del Governo che ha sospeso la zona gialla.

Nel frattempo tra Pasqua e il Lunedì dell'Angelo la Regione fa sapere che sono stati effettuati 1.088 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 785 nell'aeroporto di Cagliari e 124 in quello di Alghero; 123 nel porto di Olbia, 37 a Golfo Aranci, 15 in quello di Porto Torres, 4 a Santa Teresa di Gallura. Sono state notificate 3 contestazioni all'aeroporto di Cagliari. Sono stati effettuati anche 327 controlli nel territorio e notificate 12 contestazioni.