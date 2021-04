Vaccini: 24.838 dosi somministrate in provincia di Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 02 APR - Finora sono 24.838 le dosi di vaccino complessivamente somministrate in provincia di Oristano.

La campagna, nel frattempo, prosegue con i team vaccinali della Assl, in collaborazione con i Comuni e i medici di medicina generale, che saranno presenti nei diversi paesi per la somministrazione della prima dose ai cittadini di 80 o più anni d'età e ai pazienti fragili.

Martedì 6 aprile saranno a Senis, Nureci; Mercoledì 7 aprile a Santa Giusta, Palmas Arborea, Ula Tirso, Ardauli, Mogorella, Villa Sant'Antonio, Sini; Giovedì 8 aprile a Oristano e Usellus; Venerdì 9 aprile a Fordongianus, Baressa e Gonnosnò; Sabato 10 ad Albagiara, Siamanna e Siamaggiore.

Inoltre si procederà all'inoculazione delle seconde dosi nei comuni di Riola, Nurachi, Santu Lussurgiu, Terralba, Baratili, Narbolia, Paulilatino e Masullas. Le operazioni sono coordinate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras e condotte dai team dei punti vaccinali territoriali di Oristano, Ghilarza-Bosa e Ales-Terralba.

Parallelamente, all'ospedale San Martino di Oristano, si continuerà a vaccinare il personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie, registrato al Portale regionale dei vaccini e convocato tramite SMS.

Da oggi, venerdì 2 aprile, potranno registrarsi al portale regionale dei vaccini (vaccinocovid.sardegnasalute.it) anche i cittadini nati negli anni 1945 e 1946 che non hanno alcuna esenzione per patologia. Questi si aggiungono a quelli nati nel 1942, 1943 e 1944, per i quali la registrazione è attiva da mercoledì 31 marzo. I cittadini che hanno un'esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti "pazienti fragili" vengono contattati direttamente da Ats.

(ANSA).