Visure e documenti,azienda sarda debutta su piattaforme web

Arriva dalla Sardegna un nuovo strumento per accedere online a tutte le banche dati pubbliche, estrarre in tempo reale visure e documenti e riceverli via mail in pochi secondi. Si chiama VisureNetwork e debutta tra le piattaforme web in Italia in white label per visure online, informazioni commerciali e certificati della pubblica amministrazione. L'idea di un sistema per l'accesso alle banche dati pubbliche - dalla Camere di Commercio al Catasto, dalla Conservatoria dei registri immobiliari al Pubblico registro automobilistico, per fare degli esempi - potrebbe rappresentare una rivoluzione nel rapporto tra pubblica amministrazione e aziende, liberi professionisti, agenzie multiservizi, tabaccherie e uffici postali privati grazie a un servizio operativo in tutta Italia, personalizzabile con logo, colori aziendali e dati di contatto e che consente di pagare con carta di credito o bonifico bancario.

VisureNetwork è un marchio registrato di Trust Srl, società con sede a Quartu Sant'Elena che opera dal 1999 nel mondo della business information per istituti di credito, enti di riscossione pubblica, studi legali e imprese, occupandosi di servizi informativi di tipo immobiliare e commerciale, consulenze, indagini patrimoniali e recupero crediti. Dal 2011 Trust adotta un sistema di gestione per la qualità certificato da Accredia Spa. Il lancio di VisureNetwork nel 2021 è l'ultima evoluzione di un percorso di dematerializzazione dei servizi.

Una delle novità per gli utenti è la possibilità di accedere a più banche dati con un unico profilo, riducendo a pochissimi minuti i tempi di ottenimento dei documenti richiesti con la compilazione di un semplice modulo e di un sistema operativo 24 ore su 24.

"Oltre a rappresentare la fisiologica innovazione dei servizi che offriamo dal 1999, e che per natura sono in continua evoluzione, VisureNetwork è anche un modo per rispondere a esigenze emerse e testate durante la crisi pandemica e in particolare durante il lockdown", spiega all'ANSA Paolo Baita, socio unico e amministratore di Trust srl. "È sempre più evidente la necessità di digitalizzare un'impresa come la nostra", prosegue. "Questo strumento ci consente di aprirci a una clientela potenzialmente diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di cui anche i nostri clienti - dai liberi professionisti alle società multiservizi, sino alle società di telecomunicazioni - diventano preziosi snodi sparsi in tutta Italia", aggiunge prima di sotolineare che "i servizi di www.visurenetwork.it sono destinati a crescere proprio perché si tratta di una piattaforma in white label, la prima in Italia in questo ambito, basata su un semplice programma di affiliazione".