Covid: 12 comuni in zona rossa, esce Sarroch ma entra Donori

Sarroch esce dal lockdown. Oggi alle 14 cessano gli effetti dell'ordinanza che ha fatto scattare due settimane fa la zona rossa che non verrà prorogata. L'annuncio del sindaco Salvatore Mattana su Facebook. "Sono stati 14 giorni faticosi, con limitazioni agli spostamenti e la sospensione di attività commerciali. Voglio ricordare che il nostro Comune nella prima fase ha avuto zero contagi e pochissimi casi sino a poco tempo fa. Poi circa 20 giorni fa si è verificato un cluster nella scuola dell'infanzia e in alcuni nuclei familiari che ha determinato un improvviso e rapido aumento dei contagi con impennata fino a 50 casi positivi".

Oggi l'Ats registra 30 guariti, 5 nuovi casi, 2 nell'ultima settimana e 24 casi positivi attuali, più uno all'aeroporto. E da questa giornata alle 14 cessano gli effetti dell'ordinanza. "Torniamo alla situazione di normalità, anche se in zona arancione - aggiunge Mattana - questo è dovuto ai comportamenti responsabili dei cittadini che hanno rispettato le prescrizioni e consentito che tutti insieme ottenessimo questo risultato, arrivato in poco tempo.

Un dispiacere per le attività commerciali che sono state penalizzate, forse anche ingiustamente in alcuni casi. Auspico che possano avere al più presto i ristori che spettano loro, perché dietro ci sono attività e famiglie. Invito tutto a non abbassare la guardia, perché il virus non è sconfitto. Ci sono situazioni difficili nei comuni vicini come Villa San Pietro. Serve ora un piano di vaccinazioni". Ora sono 12 i comuni dell'Isola in zona rossa: Bultei, Soleminis, Burcei, Villa S. Pietro, Donori Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore.

DONORI IN LOCKDOWN - Donori, nel Sud Sardegna, finisce in zona rossa. L'ordinanza del sindaco Maurizio Meloni arriva dopo che l'Ats ha comunicato che il tasso di positività nel comune è stato negli ultimi sette giorni pari a 398," ben superiore al valore definito come criterio per l'individuazione delle zone rosse pari a 250 su 100.000 abitanti dal Decreto Legge n. 30 dl 13 marzo 2021". La zona rossa rimarrà in vigore sino al 12 aprile compreso.