Nuovi giardini nella cittadella universitaria di Monserrato

Nuovi giardini alla cittadella universitaria di Monserrato. E per abbellire le aree verdi del campus ora ci sono anche due opere in granito dell'artista di Gavoi Luciano Zedda. "L'ateneo non si è mai fermato - ha detto durante l'inaugurazione la rettrice Maria Del Zompo - questo giardino è un segno di vitalità, un nuovo luogo di incontro. La bellezza di uno spazio è fondamentale per crescere con entusiasmo: tutti in un ambiente bello e accogliente abbiamo più voglia di fare bene le cose. Qui si studierà e si lavorerà meglio".

Un ambiente sempre più accogliente. "Le due opere, realizzate in granito, identificano la nostra appartenenza al territorio, nonostante la vocazione internazionale dell'Università di Cagliari - ha sottolineato Aldo Urru, direttore generale dell'ateneo - Il giardino che inauguriamo è un'opera innovativa che si aggiunge ad altre già terminate. Per gli studenti è un ulteriore tassello collocato per aiutarli a studiare meglio e con passione". Presente all'iniziativa anche il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci.