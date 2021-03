In casa una serra con 90 piante di marijuana, arrestato

Aveva realizzato all'interno della sua abitazione a Quartu Sant'Elena una serra per coltivare marijuana, collegandosi abusivamente alla rete elettrica per alimentarla, ma è stato scoperto. Gli agenti del Commissariato di Quartu hanno arrestato Antonio Montalbano, 42 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine, per coltivazione ai fini di spaccio di droga. Sequestrate 90 piante di marijuana alte un metro e mezzo. Il blitz è scattato ieri. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione del 42enne scoprendo la serra dotata di lampade alogene, sistema di aerazione e tutto l'occorrente per prendersi cura delle piante. Montalbano adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.