Danneggiata l'auto di Federico Fashion Style, sfogo social

"Sono le 8 del mattino e sto partendo a Oristano ma voglio farvi vedere cosa è accaduto: ecco, tutta la macchina graffiata". E' lo sfogo social di di Federico Lauri, noto Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, che la scorsa mattina - come riportano anche i quotidiani locali - ha trovato il suo fuoristrada dorato, parcheggiato nel centro di Cagliari, danneggiato. Un espidosio che segue le polemiche dei giorni scorsi quando l'hair stylist, volto noto della tv, aveva annunciato il suo arrivo in Sardegna - allora zona bianca - per un tour di lavoro in diverse città dell'Isola per il quale era stato attaccato sui social.

"Non avete capito che la macchina me la sistemo ugualmente - contrattacca Lauri nel videomessaggio - ma, secondo me, sono anche anche le persone che vengono incitate all'odio, e non voglio far nomi. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? - chiede - Io sto andando a lavorare, perché io sono un imprenditore e sono una persona che lavora continuamente".

Secondo il parrucchiere dei vip, "le persone vengono incitate all'odio perchè ascoltano la gente che se l'è presa con me per quale motivo? Perché io sarei andato a cena quando c'era la zona bianca? Ma qual è il problema? - si sfoga - Ma quante persone vanno a cena quando è zona bianca?". Poi ricordando di essere arrivato in Sardegna registrandosi sulla app istituzionale e facendo il tampone ha concluso: "A chi ho tolto il lavoro? Anzi, l'ho portato il lavoro. La gente è cattiva".