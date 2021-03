Covid: Sardegna arancione, si ferma anche il Trenino Verde

I viaggi del Trenino Verde della Sardegna sono nuovamente sospesi da lunedì 22 marzo sino a nuova disposizione che possa consentire lo svolgimento di future iniziative. Lo rende noto ARST, in seguito all'ordinanza del Ministro della Salute che ha introdotto ulteriori misure urgenti per contrastare e per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha disposto il cambio di colore per la Sardegna passata da fascia bianca ad arancione.

Nel rispetto delle misure di contenimento all'emergenza sanitaria, lo scorso weekend (il primo di primavera), è stato contraddistinto da tre viaggi del Trenino Verde: da Cagliari a Mandas, da Mandas a Laconi e da Macomer a Bosa, sui quali hanno potuto viaggiare i primi turisti contando anche sull'accoglienza degli operatori del territorio.

Arst auspica "un veloce ritorno alle condizioni di normalità che possano consentire la ripresa dei viaggi sulle diverse tratte della ferrovia, attraverso paesi e territori di grande bellezza e suggestione".