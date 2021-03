Covid: Sardegna,altri 60mln ristori in assestamento bilancio

Ci saranno ulteriori risorse per il fondo Resisto nell'assestamento di Bilancio che la Giunta Solinas dovrebbe varare a breve, comunque entro la primavera. "Abbiamo già fatto una ricognizione per circa sessanta milioni di euro", ha spiegato all'ANSA l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda. "Con la Finanziaria tecnica abbiamo messo in sicurezza il funzionamento dell'attività ordinaria, con quella politica (l'assestamento di bilancio, ndr) contiamo di coprire tutte le esigenze dei bandi".

Oggi la vicepresidente della Regione ha tracciato un bilancio sugli aiuti erogati a lavoratori e imprese che più hanno pagato la crisi legata alla pandemia, con riferimento particolare allo stato d'attuazione della legge salva imprese di luglio 2020 e delle altre due leggi regionali di dicembre 2020. Lo stanziamento complessivo è stato di quasi 280 milioni con i quali "siamo riusciti a garantire misure a favore di lavoratori, famiglie e imprese negli ultimi 7 mesi, nonostante le difficoltà dovute allo smart working, con l'operatività del personale ridotta al 75 percento, e con il cambio gestionale del sistema Sil (Sistema informativo del Lavoro) che è potuto entrare a regime solo dal mese di settembre".

Dei 7 milioni e 300mila euro a sostegno dei lavoratori in stato di crisi occupazionale (ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, ex Sittel ed ex Unilever, con già cessati gli ammortizzatori sociali), su 274 istanze pervenute 196 sono quelle liquidate e le restanti 78 sono in fase di verifica da parte degli uffici per integrazione di documenti. Tutte liquidate le istanze per ambulanti, librai, spettacolo, agenzie viaggi e giostrai, settore vitivinicolo, tonnare, mitilicoltura e apicoltura.

Nell'ambito del Fondo (R)esisto: per le grandi imprese sono in istruttoria le 15 istanze presentate che, se ammissibili, potranno essere tutte finanziate; per i lavoratori autonomi e partite Iva, le istanze pervenute sono state 7.425, per un extra budget richiesto pari a 10 milioni e 300mila euro: le potenzialmente finanziabili sono quelle pervenute entro 16:54 dell'11 febbraio 2021; per micro, piccole e medie imprese, le richieste arrivate sono state 8.968, per un budget richiesto pari a circa160 milioni di euro: le potenzialmente finanziabili sono quelle pervenute entro ore 10:20 del 17 febbraio 2021; per quanto riguarda l'una tantum a favore dei lavoratori autonomi, le istanze pervenute sono state 6.363, per un extra budget richiesto di circa 37 milioni di euro: le potenzialmente finanziabili sono quelle pervenute entro 11:42 del 4 febbraio 2021.

In merito alla categoria degli stagionali, legata alla filiera turistica e fortemente penalizzata, l'assessora Zedda ha precisato che "sono state ritenute ammissibili 9.255 istanze di cui liquidate 3.675. Risultano attualmente in verifica 5.780 con documentazione da integrare da parte dei beneficiari".