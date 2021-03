Calcio: Cagliari insegue il Toro nelle 10 "finali salvezza"

Spezia, Benevento e Fiorentina a sette punti quando mancano dieci partite alla fine. Sembrano irraggiungibili non solo per il distacco: sembrano avere meno problemi del Cagliari. E allora l'unica corsa possibile è sul Torino, squadra per molti versi simile ai rossoblu: tanti nomi nella rosa, qualche illusione, ma sostanziale difficoltà a infilare un numero sufficiente di risultati utili consecutivi per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. I granata hanno un punto in più del Cagliari. Ma hanno una partita in meno: devono recuperare la gara con la Lazio.

Il calendario della prossima giornata dopo la sosta dice più Cagliari che Torino: sotto la Mole c'è il derby, in Sardegna arriva il Verona. Hellas squadra tonica e difficile, ma tutto sommato tranquilla e senza grandi paure o ambizioni. Sulla carta incontro abbordabile. Ma il Cagliari deve ritrovare se stesso.

Perché con prestazioni come quella con lo Spezia c'è ben poco da fare. La luce accesa da Semplici sembra essersi già spenta: anche l'exploit del Benevento fa capire che con la Juve forse si sarebbe potuto fare di più. E da tre turni il Cagliari è alle solite: subisce almeno due gol a partita. Davanti poca lucidità sia al momento dell'ultimo passaggio, sia quando c'è da metterla dentro. Con lo Spezia troppi errori, chiaro segnale di fragilità più psicologica che tecnica.

Ora altre 48 ore di tregua, poi mercoledì pomeriggio si ricomincia dal campo a costruire la squadra delle "dieci finali" per la salvezza. Preparazione con qualche uomo in meno per le convocazioni azzurre di Cragno (nazionale maggiore) e Zappa (under 21). Non ci saranno neppure Marin, con la Romania, e Walukiewicz, con la Polonia. Scongiurato invece il pericolo Uruguay: rinviate le gare di qualificazione ai mondiali che avrebbero coinvolto i pre-convocati Godin, Nandez e Pereiro.

Potrebbe essere l'occasione per rivedere nel gruppo Tramoni e Sottil: l'ex viola è fuori dai giochi dalla partita casalinga con il Sassuolo. Da valutare le condizioni di Ceppitelli, fuori con lo Spezia per un fastidio al polpaccio.