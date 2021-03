Calcio: Semplici e i rossoblù testimonial turismo Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - Calcio e turismo nell'intervallo di Cagliari-Juventus: proiettate nel maxischermo della Sardegna Arena le preview di tre video al centro di una nuova campagna di comunicazione che ha come protagonista l'isola.

Testimonial mister Leonardo Semplici e una rappresentanza della squadra rossoblù. Nel primo video il protagonista è il tecnico del Cagliari, in tour alla scoperta delle bellezze della città.

Il filmato dedicato all'enogastronomia vede il difensore Daniele Rugani alle prese con la cucina sarda e la preparazione dei malloreddus. Alessandro Deiola e Joao Pedro affiancano invece i centenari, nelle immagini della "Società Umanitaria - Cineteca Sarda" in uno spot sulla longevità del popolo sardo.

I tre video, trasmessi oggi in via esclusiva per i media presenti allo stadio, verranno pubblicati nelle prossime settimane sui canali social del club. (ANSA).