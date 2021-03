Motociclismo fuoristrada, domenica gara memorial a Sinnai

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Coppa Memorial Vadilonga e Valtellino domenica 14 marzo a Sinnai. L'associazione dilettantistica Moto Club Città di Cagliari organizza la seconda edizione della manifestazione motociclistica "Il Regolarista", gara memorial che il club promuove in ricordo di Giustino Valtellino e Carlo Vadilonga, protagonisti del panorama sardo del motociclismo fuoristrada degli ultimi 50 anni. La manifestazione è una gara di enduro ultralight a coppie sperimentale per moto vintage, moderne e scrambler.

Possono partecipare moto prodotte fino al 1990 nella classe Vintage, dal 1991 al 2000 nella Open, dal 2001 in poi nella Sprint e moto di derivazione non fuoristradistica senza carenature nella classe Scrambler. La manifestazione si propone di riunire piloti di fuoristrada e appassionati per una giornata dedicata alla passione per la moto e all'amicizia. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Operazioni preliminari dalle 7.30 alle 8.30, partenza alle 9 e conclusione alle 16. (ANSA).