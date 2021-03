8 marzo: Solinas, perfetta parità è priorità della Regione

La realizzazione della perfetta parità di genere è al centro dell'agenda politica e istituzionale della Regione. Lo ribadisce in occasione della Giornata internazionale della donna il governatore della Sardegna Christian Solinas, insistendo sulla necessità di "combattere le discriminazioni e consentire alle donne di realizzare le proprie aspettative lavorative, di vita, culturali, economiche e sociali". Il presidente ricorda che questo "è stato un anno tremendamente difficile, che ha penalizzato il mondo femminile e gettato ombre sui timidi passi avanti fatti a livello di sistema Paese per favorire la parità di genere; le donne hanno pagato un prezzo alto alla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, in Sardegna più che altrove, e questo impone una riflessione profonda".

Per questo, spiega, è una priorità "favorire l'inclusione negli ambienti di lavoro e creare le condizioni affinché la salute e la maternità siano perfettamente conciliabili con le esigenze lavorative". Solinas sottolinea che "i fenomeni di violenza sulle donne hanno subito una notevole recrudescenza e non posso esimermi dal rivolgere un pensiero a tutte quelle donne che quotidianamente combattono trovando la forza di denunciare, di allontanarsi, di lottare contro quel nemico che spesso è parte del proprio nucleo famigliare. A tutte loro e a chi concretamente è impegnato per un mondo libero da pregiudizi e stereotipi vanno i miei auguri".

Da parte sua, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais osserva che "l'Assemblea sarda, con l'istituzionalizzazione dell'8 marzo vuole dare un ulteriore segnale per la costruzione di un Parlamento regionale ancora più democratico e quindi più forte, e di una società più equilibrata in ogni comparto". Dal 2021, annuncia, "ogni anno sarà stabilito un tema riguardante la presenza delle donne nei diversi ambiti, un tema da studiare in modo approfondito per creare le premesse per colmare la disparità di genere".