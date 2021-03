8 marzo: giallo mimosa il Municipio e le vetrine di Cagliari

Città vestita del colore delle mimose per la Giornata internazionale della Donna. Il Municipio di Cagliari si tinge di giallo e dello stesso colore saranno anche le vetrine dei commercianti che aderiscono all'iniziativa. E giallo sarà anche il colore della campagna "Facciamo luce sull'endometriosi", che per tutto il mese di marzo vedrà schierata in prima linea anche Cagliari.

"In questo momento storico particolare, segnato certamente dalla pandemia ma soprattutto dall'aumento dei femminicidi, ricordare la Giornata internazionale della donna ha un significato particolare che impone delle riflessioni. Ogni occasione - chiarisce l'assessora alle Pari opportinità Rita Dedola - deve essere utile per elevare le coscienze e puntare a migliorare la vita delle donne, in condizioni legate a malattie, a discriminazioni sociali, economiche e culturali".

Ai Giardini pubblici, invece, per iniziativa dell'assessora Dedola e dell'assessora alla Cultura Paola Piroddi, è stata inaugurata una panchina rossa, che vuole accomunare idealmente l'8 marzo con la piaga della violenza sulle donne. Con le due esponenenti della Giunta Truzzu, c'erano anche Stefania Loi e Enrica Anedda, che presiedono le commissioni consiliari permanenti in materia di Pari opportunità e Cultura. L'evento è stato accompagnato dalla lettura di alcune poesie da parte Alessandra Sorcinelli e dall'annuncio che fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne, verrà inaugurata una panchina rossa in tutti i parchi della città.