Test arrivi Sardegna,Solinas "Isola ha diritto a normalità

"La Sardegna, prima e attualmente unica regione a essere stata classificata in zona bianca ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio". Lo dice il governatore della Sardegna, Christian Solinas argomentando la decisione di firmare l'ordinanza che impone l'obbligo di test obbligatori o di certificazione vaccinale o di negatività per chi arriva nell'Isola a partire da lunedì 8 marzo.

"Il virus è ancora una minaccia e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi - prosegue il govarntore - Continua incessantemente il nostro impegno contro il Covid-19, per i sardi, per i tanti studenti del nostro territorio e per tutte quelle persone che troneranno in Sardegna e che potranno farlo in sicurezza". Nel frattempo sono già state montate alcune tensostrutture nei porti e negli aeroporti dell'Isola: all'aeroporto di Cagliari, ad esempio, lo spazio individuato per i controlli è l'area degli arrivi internazionali.