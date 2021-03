Università di Cagliari compie 400 anni, gli auguri di Draghi

Per i 400 anni dell'Università di Cagliari sono arrivati anche gli auguri del presidente del Consiglio Mario Draghi. "In occasione della cessazione del suo mandato da rettore, desidero manifestarle le mie felicitazioni e i più sentiti rallegramenti - ha scritto il premier a Maria Del Zompo, prima rettrice in Sardegna - Ha concluso un importante percorso e auspico per lei grandi successi e gratificazioni. Giungano a Lei, ai professori e agli studenti i miei più cordiali e calorosi saluti, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro".

Durante la solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/21, è stata scoperta un'epigrafe a Palazzo Belgrano, sede del rettorato. Un traguardo storico che coincide con la parte finale del mandato di Del Zompo, che dopo sei anni passa il testimone a Francesco Mola.Hanno portato i saluti collegati in streaming il presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Ferruccio Resta, e il presidente della Regione Christian Solinas. Anche la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha inviato un saluto.

Tra gli interventi anche quello di Alberto Mantovani, immunologo e oncologo di fama mondiale. "Bisogna puntare al miglioramento tecnologico e alla sostenibilità - ha detto - per poter offrire a tutti le cure migliori. Un'esigenza quanto mai necessaria in questi tempi, per coniugare la ricerca sulle risposte immunitarie al Covid-19 con le garanzie di una cura efficace da offrire all'intera popolazione mondiale".

Quindi l'intervento di Del Zompo. "Non mi sono mai sentita sola, mi sono sempre sentita supportata al meglio. In base alle valutazioni del Ministero - ha detto - siamo tra i primi 10 atenei italiani. Non ci siamo mai sottratti alle valutazioni e alcuni nostri processi nel lavoro sono stati presi come modello da altre amministrazioni. Abbiamo fatto battaglie importanti per difendere la dignità dell'Università".