Coldiretti: Campagna amica, in tre anni +46% di clienti

(ANSA) - SASSARI, 04 MAR - Campagna Amica conquista sempre più la fiducia dei clienti sardi. Secondo i dati diffusi da Coldiretti Sardegna, negli ultimi tre anni il numero di acquirenti che fanno la spesa nei mercatini di Campagna Amica è cresciuto del 46%.

Un aumento degli afflussi che ha fatto crescere anche il peso dello scontrino medio, salito del 26%. Risultati di tutto rispetto per la rete di vendita di Coldiretti nata nel 2008 e ora diventata la più estesa del mondo sotto un unico marchio.

"Abbiamo saputo far crescere l'aspetto economico sempre accompagnato da forti valori sociali e solidali", ha spiegato il presidente regionale Battista Cualbu, nel corso di un webinar dedicato proprio a Campagna Amica Sardegna, che si è svolto martedì pomeriggio.

"I nostri mercati sono dei grandi punti di aggregazione, in cui si è creato un forte legame di fiducia tra agricoltore e consumatore costruito grazie anche a scelte difficili con l'allontanamento dalla rete di quelle aziende che non si sono dimostrate all'altezza di poter rispettare il patto siglato con il consumatore".

A tessere le lodi della rete di vendita Coldiretti sono anche gli stessi consumatori, per voce del presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu: "È un percorso comune e trasparente nato dal Patto fra i due principali attori del mercato che sono anche i soggetti più deboli. Abbiamo dato vita a un ponte ideale creando una comunità che va difesa e migliorata tutti i giorni".

E a rimarcare l'importanza sociale dei mercatini di Campagna Amica ci ha pensato l'arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba: "La spesa sospesa di Campagna Amica ha un impatto di positività in un momento di crisi sociale. Condividere con l'altro ciò che possiedo fa parte del mondo agropastorale. È un fondamento teologico che dà risalto ad una economia del dono". (ANSA).