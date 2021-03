Cagliari, un tè e conversazioni sull'arte a Palazzo Doglio

Il rito del tè delle cinque tra un assaggio di pasticcini e accattivanti conversazioni su artisti, dipinti, stampe, sculture, installazioni. Si chiama "Tea Talks, l'arte è servita all'ora del tè", il nuovo format condiviso da Palazzo Doglio e i Musei Civici di Cagliari. Il terzo degli otto appuntamenti, sabato 6 e domenica 7 marzo dalle 16 alle 18, è dedicato alla preziosa Collezione Ingrao che raccoglie dipinti e sculture del XIX e XX secolo, esposta alla Galleria Comunale d'Arte.

Due orette all'American Bar della elegante struttura di via Logudoro, a Cagliari, per sorseggiare un tè classico o aromatizzato e scoprire in compagnia degli storici dell' arte dei Musei Civici il percorso di creazione di un'opera e come viene accolta da pubblico e critica. Una serie di curiosità per svelare il volto umano oltre che professionale degli artisti.

Una alternativa offerta al pubblico con i musei chiusi nel fine settimana a causa delle restrizioni. I Musei Civici inoltre offrono la possibilità di acquistare un biglietto ridotto per l'ingresso alla Galleria Comunale e al Museo d'Arte Siamese.

Negli spazi della reception di Palazzo Doglio, sabato e domenica dalle 10 alle 18, sarà allestito uno spazio curato dai Musei per la vendita di biglietti e cataloghi in tema con l'argomento del Tea Talk. Il prossimo fine settimana, il 13 e 14 marzo, l'attenzione si sposta sull'Arte Povera, il movimento d'avanguardia che abbraccia il decennio 1962 - 1972. La partecipazione ai "Tea Talks", organizzata nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza, è su prenotazione (070 64640- reservation@palazzodoglio.com).