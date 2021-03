Salvini a Cagliari per udienza, attivisti davanti tribunale

Il segretario della Lega Matteo Salvini è atterrato a Cagliari dove tra 40 minuti parteciperà all'udienza del processo nei confronti di Mauro Aresu, l'attivista che nel 2017 in un post su Facebook richiamò i fatti di piazzale Loreto in occasione di una visita dell'ex ministro dell'Interno. Fuori dal tribunale attendono Salvini una trentina di attivisti in sit-in per manifestare solidarietà ad Aresu.

"Siamo in libertà d'opinione e possono essere anche espressi esempi figurativi quali sono quelli storici", ha commentato il leader di Sardigna Natzione davanti a Palazzo di Giustizia. Salvini dovrebbe entrare dall'ingresso principale.