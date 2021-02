Covid: Sardegna fascia bianca, Isola ci crede

Per la terza settimana consecutiva la Sardegna ha numeri da "fascia bianca" e il cambio di colore - primo caso in Italia - potrebbe scattare in automatico. Ora, però, si attende la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza per confermare quello che viene visto come un auspicio dalla Regione.

Tre i parametri principali che, sulla base dell'ultima bozza del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità riferito al periodo 15-21 febbraio, saranno valutati: la soglia dei 50 casi per 100.000 con l'Isola che si ferma a 29,47 (seguita dalla Valle d'Aosta che supera di poco il 49,39), la previsione di uno scenario di tipo 1 e il rischio "basso". La stima dell'indice di trasmissibilità puntuale, Rt, è poi la più bassa d'Italia: 0.68.