Pula punta sulla montagna per ampliare l'offerta turistica

(ANSA) - PULA, 22 FEB - Il Comune di Pula punta sulla montagna e avvia il progetto "Un sentiero per tutti".

L'obiettivo è duplice: da una parte creare tre percorsi naturalistici attrezzati e fruibili a tutti, e dall'altra favorire la nascita di imprese a vocazione turistica attraverso un progetto formativo che prenderà il via l'8 marzo, in cui ogni partecipante sarà parte attiva nella creazione dei tre sentieri e nella loro promozione e comunicazione.

Da anni Pula è una delle regine del turismo balneare e l'amministrazione comunale ora intende puntare anche sulla valorizzazione del suo patrimonio montano e forestale. È in questa ottica che il progetto "Un sentiero per tutti" si pone come obiettivo la riqualificazione di sentieristiche del territorio, grazie anche alla collaborazione dei residenti che saranno invitati a dare il loro contributo, indicando non solo le zone che ritengono più interessanti e attrattive ma anche aiutando l'amministrazione a riscoprire l'antica toponomastica in lingua sarda.

Uno dei pilastri del progetto è infatti la progettazione della sentieristica attraverso un puntuale censimento e diagnostica delle risorse disponibili e dei punti di interesse con l'obiettivo, assolutamente innovativo, di creare dei sentieri fruibili anche a persone non vedenti. Ma la finalità di "Un sentiero per tutti" è anche quello di offrire ai partecipanti un percorso di conoscenza di base affinché siano in grado di disegnare un prodotto turistico e di offrirlo agli operatori per la commercializzazione accompagnato da un piano di marketing, creando una competenza di base sulla comunicazione digitale.

Nel rispetto delle attuali norme anti-Covid, il corso (in collaborazione con la società Ablativ) si svolgerà per tre mesi in presenza a Casa Frau e in Aula consiliare o in modalità online, e sarà aperto a 15 residenti a Pula e a 5 non residenti.

Le candidature possono essere inviate entro il 3 marzo scrivendo a progettosentieri@comune.pula.ca.it. Il lavoro finale, con tutti gli elaborati, sarà presentato durante un Convegno a maggio. (ANSA).