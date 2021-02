Rapina in banca nell'Oristanese, bottino 15mila euro

Banditi in azione oggi pomeriggio a Oristano: nel mirino la filiale della Banca di Arborea della frazione di Donigala Fenughedu.

Poco dopo le 16 un bandito con il volto semicoperto, anche dalla mascherina, è riuscito ad entrare nell'istituto di credito, mentre un complice lo aspettava all'esterno. Il rapinatore minacciando i dipendenti - non si conosce al momento se fosse armato - si è fatto consegnare il contenuto dei registratori di cassa e preso il denaro è uscito dalla banca. I due si sono dileguati probabilmente a bordo di un'auto.

È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia e gli investigatori della squadra mobile che hanno avviato le indagini. Al momento il bottino preciso del colpo non è stato quantificato, la cifra potrebbe non superare i 15mila euro.