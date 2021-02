Perquisizioni a Siliqua e Nuoro, un arresto e due denunce

(ANSA) - IGLESIAS, 06 FEB - Un arresto, due denunce, droga, un fucile e munizioni sequestrate. È il bilancio delle perquisizioni eseguite dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias e della Stazione di Siliqua, con l'ausilio dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" e del Nucleo Elicotteri di Cagliari, nelle abitazioni di alcuni personaggi già noti alle forze a Siliqua e nel Nuorese.

Coinvolti circa 40 carabinieri, due unità cinofile e un elicottero per il supporto aereo. Arrestato un 50enne: nel suo ovile nascondeva 81 grammi di cocaina, 745 grammi di marijuana, un fucile clandestino e 84 cartucce di vario calibro.

Altre due persone, un uomo e una donna, sono state denunciate perché trovate in possesso di 160 grammi di marijuana e di 15mila euro in contanti nascosti all'interno delle scarpe.

