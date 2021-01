Polizia: va in pensione il Questore di Nuoro Massimo Colucci

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Il Questore di Nuoro Massimo Colucci, 62 anni, lascia la dirigenza dell'ufficio nuorese e va in pensione. Stamattina ha voluto salutare il personale e la popolazione del territorio che lo ha ospitato negli ultimi quattro anni e mezzo: era arrivato a Nuoro infatti nel giugno 2016. "Nei prossimi giorni, dopo oltre trentadue anni trascorsi nella Polizia di Stato, lascerò il servizio per raggiunti limiti di età - ha detto - Rimangono, e mi accompagneranno sempre, i ricordi delle tante significative esperienze vissute nel corso dell'intero cammino professionale. Senz'altro rimarrà per me indelebile l'esperienza vissuta, in questi ultimi anni, tra la comunità nuorese, di cui ho avuto modo di apprezzare l'indole fiera, l'orgoglio delle proprie radici, la natura laboriosa e la capacità di reagire Non nascondo di sentirmi a tutti gli effetti, figlio adottivo di questa terra. A tutta la collettività della provincia, pertanto, non posso che rivolgere il mio più sentito ringraziamento per l'arricchimento non solo professionale ma anche e soprattutto umano".

Colucci ha voluto rivolgere inoltre "parole di profonda gratitudine a tutto il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, al Prefetto di Nuoro, ai rappresentanti degli uffici giudiziari, alle altre Forze di Polizia, agli Amministratori locali e provinciali, ma anche agli operatori dell'informazione per l'obiettività e la professionalità, nel loro difficile e fondamentale compito".

